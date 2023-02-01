2023/02/01 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانيار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات بحوزتهم 31000 ألف حبة مخدرة في الانبار.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة( استخبارات وأمن ) الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن والثلاثين وبمشاركة مع قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تم نصب كمين محكم في قضاء الرمادي وعلى أثرهِ تم إلقاء القبض على 4 من كبار تجار المخدرات بحوزتهم (31000) ألف حبة مخدرة مع مسدس نوع كولومبي".

وأكد أنه "تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الطلب أصولياً".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم 31000 حبة.. القبض على 4 من كبار تجار المخدرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم 31000 حبة.. القبض على 4 من كبار تجار المخدرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).