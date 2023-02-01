حادث مرعب سببه جليد مفاجئ.. شاهد سلسلة تصادم لسيارات تحطم بعضها ولا يمكن التعرف عليها

2023/02/01 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الجليد المتشكل فجأة من عاصفة ثلجية بتصادم 12 مركبة على طريق سريع في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية ووقوع العديد من حوادث السيارات فيها.

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