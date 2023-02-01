محافظ بغداد يعلن إستئناف العمل بمشروع مجمع المحمودية السكني

2023/02/01 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاربعاء، إستئناف العمل بمشروع مجمع المحمودية السكني، ضمن خطة المحافظة لمعالجة أزمة السكن.

وقال المحافظ في بيان "إنه تم إستئناف العمل بمشروع مجمع المحمودية السكني، والذي يضم (800) وحدة سكنية، بعد توقفه إثر قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015، والذي يعالج موضوع توقف مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات بسبب عدم توفر التخصيصات المالية".

واشار العطا إلى أن "المجمع يضم 800 وحدة سكنية موزعة على 40 مبناً بواقع 5 طوابق، والذي يحتوي على 4 شقق في كل طابق، بمساحتي بناء 100 متر، في مجمع A و 80 متر في مجمع B".

واضاف محافظ بغداد، "يضم المشروع بنى تحتية متكاملة مثل خطوط الماء، والمجاري، والطرق، والحدائق، كما يحتوي على مراكز صحية وإدارية ومباني مدرسية وحضان، ويضم ايضاً سوقاً نموذجياً مع مرآب لوقوف السيارات".

وتابع: "ان الأعمال الحالية تتضمن، إستكمال الهياكل الكونكريتية للمجمعات السكنية، والتي من المقرر لها ان تستمر بدون توقف".





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