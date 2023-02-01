أنباء عن تثبيت أوبك+ لمستويات إنتاج النفط

2023/02/01 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قالت وسائل إعلام دولية منذ قليل إن مجموعة "أوبك+" ستبقي على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب اليوم.

ونقلت وكالات أنباء دولية عن مصادر أنه لن يتم اتخاذ قرارات جديدة في الاجتماع، وستُبقي المجموعة على سياستها الإنتاجية الحالية بخفض قدره مليوني برميل يوميًا.

وفي الأسبوع الماضي قال مندوبون من "أوبك+" أن لجنة المجموعة قد توصي بالحفاظ على سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير.

ومن المقرر أن يعقد وزراء "أوبك+" اجتماعًا افتراضيًا اليوم، ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الدعوة إلى اجتماع كامل للمجموعة إذا لزم الأمر.

وفي الاجتماع الأخير في 4 ديسمبر، أقر المشاركون في الاجتماع 34 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها، "أوبك+"، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وذلك تماشيًا مع قرار "أوبك+" الصادر عن الاجتماع الوزاري السابق.

وأكدت الدول الأعضاء في أوبك+ مجددًا، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

وأقر المشاركون في اجتماع أوبك+ حينذاك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وأكد المشاركون مجددا أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري 33 لـ "أوبك+".

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك+" في 4 يونيو 2023، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في 1 فبراير 2023.

وتخلى النفط الخام عن كافة مكاسبه الصباحية في التعاملات المبكرة، حيث يتداول خام نايمكس الأمريكي قرب مستويات 78.9 دولار.

وفي المقابل تحول خام برنت القياسي إلى المنطقة الحمراء بتراجع في حدود 0.2% خلال هذه اللحظات قرب مستويات 85.3 دولار للبرميل.

وفي التعاملات المبكرة ارتفاع خام نايمكس صوب مستويات الـ 80 دولار للبرميل بارتفاع 0.65% إلى مستويات 79.4 دولار، بمكاسب في حدود 0.6 دولار.

بينما زاد خام برنت القياسي في التعاملات المبكرة قرب مستويات الـ 86 دولار للبرميل بزيادة 0.55% وصولا إلى مستويات 85.9 دولار بمكاسب 0.5 دولار في البرميل.

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