2023/02/01 | 15:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية : وزير الداخلية يؤكد منتصف الشهر الجاري سيتم العمل بالجواز الالكتروني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/01 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية : وزير الداخلية يؤكد منتصف الشهر الجاري سيتم العمل بالجواز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية : وزير الداخلية يؤكد منتصف الشهر الجاري سيتم العمل بالجواز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).