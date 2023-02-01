2023/02/01 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوز السعودية باستضافة بطولة “كأس آسيا 2027”.وجرى التصويت على استضافة البطولة خلال اجتماع – الجمعية العمومية الـ 33 للاتحاد الأسيوي الذي انعقد اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تحتضن كأس آسيا 2027 رسمياً المركز الخبري الوطني.

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