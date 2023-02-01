رسمياً.. السعودية تستضيف كأس آسيا 2027

2023/02/01 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن السعودية ستستضيف بطولة كأس آسيا 2027.

وفاز الملف السعودي كونه الملف الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي.

وستكون الاستضافة هي الأولى للسعودية في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

وكانت الهند هي المنافس الوحيد للملف السعودي، قبل ان تنسحب في شهر كانون الاول الماضي.

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