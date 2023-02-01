تجاوزت 7 مليارات دولار.. العراق يعلن عن إيرادات يناير النفطية

2023/02/01 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت إيرادات العراق من النفط 7

مليارات دولار في يناير، بحسب وزارة

النفط العراقية التش كشفت عن الإحصائية

الأولية للكميات المصدرة من النفط

الخام والإيرادات المتحققة الشهر

الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأ

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