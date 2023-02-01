رسمياً.. السعودية تحتضن كأس آسيا 2027

2023/02/01 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن

السعودية ستستضيف بطولة كأس آسيا 2027.

وفاز الملف السعودي كونه الملف الوحيد

المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين

للاتحاد الآسيوي...وستكون الاستضافة هي

الأولى للسعو

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