استحداث 7 الاف درجة وظيفية جديدة لتثبيت موظفي العقود

2023/02/01 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاربعاء، عن استحداث أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية لتثبيت العقود.

وذكر بيان للوزارة أن "المالية استحداثت اكثر من 7 آلاف درجة وظيفية لتثبيت العقود في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة".

وتابع البيان، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ ٧١٣٨ درجة".

وفيما يلي توزيع الدرجات الوظيفية:

• محافظة بابل 3

• وزارة الموارد المائية / دائرة تنفيذ اعمال الكري 53

• مجلس محافظة المثنى 30

• مجلس محافظة كربلاء 71

• مركز وزارة الثقافة 273

• دائرة الغابات والتصحر / وزارة الزراعة 437

• مركز وزارة الزراعة 132

• شركة المشاريع النفطية 926

• مجلس النواب 38

• دائرة السيطرة الزراعية 148

• ديوان الوقف الشيعي 89

• زراعة صلاح الدين 1

• المؤسسات البلدية لمحافظة بابل 2117

• الصناعات البتروكيمياوية 365

• مركز وزارة الاعمار والاسكان 2

• وزارة الصناعة / شركة الفحص والتأهيل الهندسي 50

• المؤسسات البلدية لمحافظة صلاح الدين 1696

• شركة حمورابي / وزارة الاعمار والاسكان 339

• دائرة صحة الانبار 160

• مديرية اسكان البصرة 16

• دائرة البحوث الزراعية 51

• دائرة مباني ديالى 1

• التدريب المهني / بابل 3

• دائرة البستنة 31

• دائرة كري الأنهر 53

• مركز وزارة التربية 53

وختم البيان، أن "اجراءات الإستحداث تأتي إستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".

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