الاسبوع المقبل.. التجارة تطرح كميات كبيرة من 4 مواد غذائية في بغداد والمحافظات

2023/02/01 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التجارة اثير الغريري، اليوم الأربعاء، أن مطلع الاسبوع المقبل سيشهد طرح كميات كبيرة من بيض المائدة ولحوم الدجاج والطحين الصفر والحليب بأسعار منافسة لأسعار السوق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال الغريري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قامت الوزارة وعلى مدى الايام الماضية بضخ كميات كبيرة من مواد بيض المائدة ولحوم الدجاج والطحين الصفر وبأسعار تنافسية وبما يتلاءم مع حاجة السوق المحلية وعبر منافذها في بغداد والمحافظات بعد أن لاقت اقبالا كبيرا عليها من قبل المواطنين".

واوضحت الوزارة، بحسب البيان أن "منافذ البيع المقررة هي ستة في بغداد وأربعة منافذ في كل من الموصل والبصرة ومنفذين اثنين في كل محافظة من محافظات البلاد والتي ستكون في فروع ومواقع الوزارة".

تحرير: أ.غ

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