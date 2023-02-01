2023/02/01 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yl2-7p_DjZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بحضور السوداني افتتاح اول خط سريع في بغداد منذ 3 عقود | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بحضور السوداني افتتاح اول خط سريع في بغداد منذ 3 عقود | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).