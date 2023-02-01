2023/02/01 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بحضور السوداني افتتاح اول خط سريع في بغداد منذ 3 عقود | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Yl2-7p_DjZE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بحضور السوداني افتتاح اول خط سريع في بغداد منذ 3 عقود | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بحضور السوداني افتتاح اول خط سريع في بغداد منذ 3 عقود | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).