2023/02/01 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lji5JlwjC5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حركة وعي للمعارضة توجه دعوة ونداء الى السيد مقتدى الصدر.. ما السبب؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حركة وعي للمعارضة توجه دعوة ونداء الى السيد مقتدى الصدر.. ما السبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).