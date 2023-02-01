دراسة جديدة تربط بين أدوية القلب وانخفاض الجرائم والعنف

2023/02/01 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل القلب والأوعية الدموية، ترتبط أيضًا بانخفاض العنف.وتعمل الأدوية المعروفة بـ”حاصرات بيتا” على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم عن طريق توسيع الأوردة والشرايين، بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الأدوية المساعدة في إدارة أعراض القلق.وتفتح هذه الدراسة المزيد من المجالات لاستخدام الدواء في علاج […]

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