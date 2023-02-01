دولة ذات غالبية مسلمة تفتتح سفارتها في إسرائيل

2023/02/01 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تشاد ستفتتح غدا الخميس سفارة لها في إسرائيل، بعد مرور خمسة أعوام على إحياء العلاقات الثنائية.

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