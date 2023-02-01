2023/02/01 | 16:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس مجلس وزراء كردستان، مسرور بارزاني، على هامش اجتماع مجلس...

ظهرت المقالة مسرور بارزاني يتهم المحكمة الإتحادية بنسف الاتفاقات مع بغداد أولاً على المسلة.

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