عش فترة أطول مع هذه الأطباق من

2023/02/01 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش الناس حياة طويلة وصحية لعمر الـ100 عام في عدد قليل من المجتمعات الفريدة من نوعها حول العالم. ويجمع سكان هذه المناطق التي يُطلق عليها اسم "المناطق الزرقاء"، البيئة وأسلوب الحياة اللذين يعتقد العلماء أنهما يساهمان بإطالة عمرهم.

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