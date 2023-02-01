الاعرجي يطالب بملاحقة الإرهابيين وجمع المعلومات الدقيقة عنهم واستهدافهم

2023/02/01 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، بملاحقة الإرهابيين وجمع المعلومات الدقيقة عنهم واستهدافهم، خلال ترأسه الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.

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