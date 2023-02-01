مصادر تكشف أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي الى بغداد

2023/02/01 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن الاهداف وراء زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الخميس.

وقالت المصادر، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سوف يتجمع مع نظيره العراقي ومع الرئاسات الثلاثة في العراق، إضافة لبعض القيادات السياسية وسيتم مناقشة الوساطة العراقية ما بين طهران والرياض".

وبينت ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه الحكومي يعمل منذ فترة على إعادة استئناف الوساطة العراقية ما بين طهران والرياض، خصوصاً هناك دعم لهذه الوساطة من قبل ايران والسعودية، وزيارة بن فرحان لبغداد سوف تركز على هذا الملف لاهميته".

واعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العراق غداً.

وقالت الخارجية في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) إن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العراق غداً الخميس".

وأضافت انه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة".

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