هيئة الرأي في وزارة التخطيط تعقد اجتماعها وتناقش عددا من القضايا

2023/02/01 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت هيئة الرأي في وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، اجتماعها الاول لسنة ٢٠٢٣، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم.

وقال تميم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هناك اهمية كبيرة للدور والمهام الكثيرة التي تضطلع بها دوائر وتشكيلات الوزارة، وهذه المهام تستدعي مضاعفة الجهود ورفع مستوى الكفاءة والاداء لمنتسبي الوزارة، وايلاء شكاوى المواطنين اهتماما خاصا والعمل على معالجتها في جميع المجالات"، مؤكدا على اهمية "الدور الكبير الذي يؤديه الاعلام في احاطة الرأي العام، بما تقوم به مؤسسات الدولة من جهود وما تقدمه من خدمات للمواطنين، لاسيما فيما يتصل باولويات البرنامج الحكومي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة ورؤساء الاجهزة والمديرون العامون لدوائر وتشكيلات الوزارة كافة، مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الوزارة، ودعم القطاع الخاص، وتفعيل مذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات بما يخدم مصالح العراق".

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