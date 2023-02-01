البصرة فرحة

2023/02/01 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالزهرة محمد الهنداوي

من كل زاوية، وفي كل زاوية، كانت

البصرةُ فرحة..



ولعل الفرحة العظيمة

التي عاشها ابطال اكاديمية المحاربين،

من ذوي الاحتياجات الخاصة، هي الابرز،

فظهور هؤلاء الابطال في مبارا

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