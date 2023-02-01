الكرخ يتغلب على اربيل وزاخو يعمق جراحات النفط بدوري الكرة الممتاز

2023/02/01 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الأربعاء مباراتان ضمن

منافسات الجولة 14 للدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم .

وتمكن فريق نادي الكرخ من تحقيق الفوز

على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 3-1 ضمن

مباريات الجولة 14 للدوري العراقي

الم

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