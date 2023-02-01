أمريكا تعلن استثمار أكثر من 172 مليون دولار في العراق منذ العام 2012

2023/02/01 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير

التخطيط محمد علي تميم، اليوم

الاربعاء، الرغبة الجادة والكبيرة في

مواصلة الشراكة والتعاون مع الولايات

المتحدة الامريكية من اجل تحقيق اهداف

التنمية المستدامة، وتحسين مست

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