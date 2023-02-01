الانبار تعلن عن استعدادها لاستقبال اعداد كبيرة من الشاحنات عبر منفذ القائم

2023/02/01 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، عن استعداد المحافظة استقبال اعداد كبيرة من الشاحنات القادمة من سوريا بعد الاتفاق بين بغداد ودمشق، محذر من الحاق اضرار كبير وحدوث تخسفات وتحفر في شبكة الطرق الخارجية للمناطق الغربية جراء عدم التزام اصحاب الشاحنات بالأوزان المقررة.

وقال المحلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” شبكة الطرق الخارجية الغربية ستشهد في غضون الايام القليلة المقبلة دخول عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع من سوريا عبر منفذ القائم الحدودي غربي الانبار، بالتزامن مع موافقة الحكومة المركزية على دخول الشاحنات السورية الى المناطق الغربية ومنها الى المحافظات الاخرى وسط تحذيرات اطلقتها الجهات المعنية من الحاق اضرار مادية كبيرة بشبكة الطرق الخارجية جراء عدم الالتزام اصحاب الشاحنات بالأوزان المقررة وهي 42 طنا ولا يسمح تجاوز هذا العدد من قبل موظفي ساحة التبادل التجاري داخل منفذ القائم “.

واضاف ان” قرار السماح بالدخول الشاحنات السورية الى مدن الانبار ومن ثم الى المحافظات الاخرى دون توقفها في ساحة التبادل التجاري اتاحة لأصحاب هذه الشاحنات الفرصة في زيادة الاوزان، مبينا ان” شبكة الطرق الخارجية في المناطق الغربية التي تم تأهلها حديثا سوف تتأثر جراء زيادة حمولة الشاحنات”، مؤكدا ان “شبكة الطرق الخارجية الغربية وصولا الى العاصمة بغداد مؤمنة بشكل تام ولم تشهد اي خرق أمنى”.

يشار الى ان شبكة الطرق الخارجية للمناطق الغربية تعرضت الى اضرار كبيرة جراء تفجيرها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرتهم على مساحات مدن الانبار ثم اعيد تأهيلها بعد انتهاء العمليات الارهابية “.

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