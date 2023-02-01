مع اغلاق البورصة .. ارتفاع جديد باسعار الدولار في بغداد وكردستان

2023/02/01 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مصدر مطلع، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 168500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 168200 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 169000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 167000 دينارا لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 168750 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 168725 دينارا مقابل 100 دولار.

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