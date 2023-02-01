2023/02/01 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر مكيه، الاربعاء، مع هازار الزيباري رئيس مجموعة هازار جروب وشريك مجموعة يدا هولدينك التركية، انشاء مجموعة مشاريع في العراق.

وذكر بيان للهيئة أن مكيه بحث مع رئيس الشركة "عدداً من المشاريع التي تسعى المجموعة لتنفيذها في العراق ومن بينها مشروع مدن سكنية في محافظتي بغداد والموصل مع مشروع خط سريع بين محافظتي البصرة والموصل".

وأوضحت أن "الشركة تتخصص في مجال مشاريع البنى التحتية والمطارات والمستشفيات والمباني الصناعية والخدمية".

اطلع رئيس الهيئة "على العروض الاولية المقدمة من الشركة ووعد بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وبما ينسجم مع خطط الهيئه باستقطاب رؤوس الاموال والشركات الرصينة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تركية تقدم مقترحات لانشاء مشاريع مدن سكنية وطرق في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تركية تقدم مقترحات لانشاء مشاريع مدن سكنية وطرق في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).