التجارة: طرح كميات كبيرة من المواد الغذائية الاساسية خلال الأيام المقبلة

2023/02/01 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير التجارة اثير الغريري، الاربعاء، طرح كميات كبيرة من المواد الغذائية الاساسية خلال الأيام المقبلة.

وقال الغريري في بيان ان "مطلع الاسبوع المقبل سيشهد طرح كميات كبيرة من بيض المائدة ولحوم الدجاج والطحين الصفر والحليب بأسعار منافسة لأسعار السوق المحلية في بغداد والمحافظات وعبر منافذ مواقعها وفروعها".

وأضاف، أن "الوزارة قامت وعلى مدى الايام الماضية بضخ كميات كبيرة من مواد بيض المائدة ولحوم الدجاج والطحين الصفر وباسعار تنافسية وبما يتلائم مع حاجة السوق المحلية وعبر منافذها في بغداد والمحافظات بعد ان لاقت اقبال كبير عليها من قبل المواطنين".

وأوضح أن "منافذ البيع المقررة هي ست منافذ في بغداد واربع منافذ في كل من الموصل والبصرة ومنفذين في كل محافظة من محافظات البلاد الاخرى والتي ستكون في فروع ومواقع الوزارة ".

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