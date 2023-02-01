إيران تؤكد استعداد منظومتها الدفاعية واتهامات لفصائل كردية في العراق بالتورط في هجوم أصفهان

2023/02/01 | 17:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن لدى طهران منظومة دفاع جوي قوية لحماية منشآتها وإنها مستعدة لإفشال أي هجمات.

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