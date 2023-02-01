2023/02/01 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، وجود رغبة جادة لدى العراق في مواصلة الشراكة مع الولايات المتحدة الاميركية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.وقال تميم في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط يؤكد رغبة العراق بمواصلة الشراكة مع واشنطن المركز الخبري الوطني.

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