2023/02/01 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الاربعاء انطلاق صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تَعلنُ هيأة التقاعد الوطنية عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط 2023 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني) بشكل تدريجي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).