العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر شباط الجاري

2023/02/01 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر شباط الجاري.

وقال إعلام العمل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر شباط الجاري".

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