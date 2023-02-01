شاهد بالفيديو.. شاهد .. الطرق الملتفة التي تتبعها المصارف الاهلية لبيع الدولار في العراق

2023/02/01 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LODDPQhu-3s

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