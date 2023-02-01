2023/02/01 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، تقديم اكثر من 87 طلباً نيابياً...

ظهرت المقالة حراك نيابي لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الدولار أولاً على المسلة.

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