2023/02/01 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات...

ظهرت المقالة السعودية تفوز بشرف استضافة كأس آسيا 2027 أولاً على المسلة.

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