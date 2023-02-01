2023/02/01 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثي سير منفصلين في محافظة نينوى.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/إن “طبيباً لقي حتفه بحادث انقلاب عجلته قرب ناحية الشورة الواقعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 4 اشخاص بحادثي سير في نينوى المركز الخبري الوطني.

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