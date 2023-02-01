2023/02/01 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط الحالي.ودعت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ “إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية، للإسراع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي المركز الخبري الوطني.

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