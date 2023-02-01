"اتصلت للاطمئنان فقط".. السلطات تعثر على جثة مُسنة داخل ثلاجة بأمريكا

2023/02/01 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 96 عامًا في ثلاجة في مرآب مبنى سكني في ولاية شيكاغو الأمريكية ليلة الاثنين، حيث اتصلت سابرينا واتسون، حفيدة الضحية، بشرطة شيكاغو من منزلها في كنتاكي للاطمئنان على جدتها، ريجينا ماكوسكي، التي عاشت مع والدة واتسون.

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