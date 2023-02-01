هجوم أصفهان.. اتهامات إيرانية للمعارضة في ’كردستان العراق’

2023/02/01 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن “المعدات المستخدمة في هجوم أصفهان دخلت بأمر جهاز أمني خارجي”.واتهم الإعلام الإيراني الحكومي “المعارضة في كردستان العراق بالتورط في إدخال معدات الهجوم”.والأحد الماضي، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن واشنطن لم تشارك في أي عملية عسكرية في إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل تقف […]

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اتهامات إيرانية للمعارضة في ’كردستان العراق’ أولاً على ايرث نيوز.

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