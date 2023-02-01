السوداني والعبادي يبحثان “إيجاد الحلول الناجعة” لضبط سعر الصرف

2023/02/01 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع سلفه الأسبق حيدر العبادي، الثلاثاء، “إيجاد الحلول الناجعة للسيطرة على أسعار الدولار” في الأسواق المحلية.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن الأخير استقبل السوداني في مكتبه اليوم.

وأضاف “جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وخطط الحكومة لخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجها الحكومي، وتذليل العقبات والصعوبات التي تقف أمامها، وإيجاد الحلول الناجعة للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق المحلية، ودعم الطبقات الفقيرة في البلد”.

وأكد الطرفان “على أهمية توحيد الكلمة للمضي قدماً في إعمار وبناء البلد، والاصلاح في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، ودعم جهود رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه”.

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