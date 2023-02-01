الزيادي: التمثيل النيابي للبرلمان لا يتناسب مع العدد الحقيقي لسكان العراق

2023/02/01 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب المستقل محمد الزيادي، ان التمثيل النيابي لاعضاء البرلمان لايتناسب مع الزيادة السكانية الحاصلة بحسب بيانات وزارة التجارة، مبينا أهمية اجراء التعداد السكاني لمعرفة الرقم الحقيقي لسكان البلاد.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بيانات وزارة التجارة قد اكدت ان عدد المسجلين في البطاقة التموينية قد تجاوز 42 مليون شخص وهذا العدد وضع البرلمان امام مشكلة التمثيل النيابي، حيث ان عدد الأعضاء 329 نائبا وكل نائب يمثل 100 الف مواطن في حين ان عدد السكان يزيد بـ 10 ملايين عن عدد ممثلي الشعب”.

وأضاف ان “بيانات وزارة التجارة تجعل البرلمان يصر ويؤكد على أهمية اجراء التعداد العام للسكان من اجل توضيح ومعرفة العدد الحقيقي لسكان البلاد لضمان التمثيل الصحيح لهم في البرلمان”.

وبين ان “مجلس النواب سيبحث في عدد المسجلين في بيانات وزارة التجارة من خلال اخذ عينة واجراء الدراسة عليها، لان الرقم كبير وقد يكون اكبر في حال معرفة اعداد غير المشمولين بمفردات التموينية ممن هم أصحاب الرواتب المرتفعة”.

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