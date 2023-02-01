واشنطن بوست: نيكي هايلي ستخوض منافسات الترشح عن الجمهوريين لسباق الرئاسة

2023/02/01 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط السفيرة السابقة للأمم المتحدة، نيكي هايلي، للإعلان عن ترشحها للرئاسة الأميركية، لتكون بذلك أول شخص يعلن عن منافسته لدونالد ترامب علنا، في وقت أبطأ فيه المرشحون المحتملون الآخرون من خطواتهم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، الأربعاء.

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