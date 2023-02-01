رئيس الجمهورية يدعو لإعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات

2023/02/01 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الاربعاء، الى أهمية إعادة

النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات في

مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير

المنتظمة بإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهو

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