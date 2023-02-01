السوداني والعبادي يؤكدان على أهمية توحيد الكلمة للمضي قدماً في الإعمار والبناء

2023/02/01 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، على أهمية توحيد الكلمة للمضي قدماً في الإعمار والبناء.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وخطط الحكومة لخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجها الحكومي، وتذليل العقبات والصعوبات التي تقف أمامها، وإيجاد الحلول الناجعة للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق المحلية، ودعم الطبقات الفقيرة في البلد".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توحيد الكلمة للمضي قدماً في إعمار وبناء البلد، والاصلاح في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، ودعم جهود رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه".

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