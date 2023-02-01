2023/02/01 | 18:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aQqay4lmhgA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يفتتح طريق الدورة - اليوسفية السريع ويخصص أموالاً إضافية لمعالجة طرق المـ*ـوت) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يفتتح طريق الدورة - اليوسفية السريع ويخصص أموالاً إضافية لمعالجة طرق المـ*ـوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).