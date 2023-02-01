أوبك+ تبقي على استراتيجية إنتاج النفط دون تغيير

2023/02/01 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك+، الأربعاء، عن الإبقاء على استراتيجية الإنتاج...

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