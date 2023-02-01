2023/02/01 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز
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اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين بالخطف في المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بالخطف في البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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