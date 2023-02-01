القبض على متهمين بالخطف في البصرة

2023/02/01 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين بالخطف في المحافظة.

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