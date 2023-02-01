أوكرانيا.. السلطات تشن حملة مداهمات واسعة لمكافحة الفساد بحق وزراء وإدارات

2023/02/01 | 19:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بإصلاحات جديدة"، أجرت السلطات، الأربعاء، سلسلة من عمليات البحث لمكافحة الفساد في أنحاء البلاد، بما في ذلك البحث المتعلق بتحطم مروحية الشهر الماضي، والتي قتل فيها وزير الداخلية.

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