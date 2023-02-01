2023/02/01 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، التحرك لإنهاء التعارضات التي تعيق مراحل العمل بمشروعي مجسري الديوانية والإسكان في الناصرية.وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرك حكومي لإنهاء التعارضات التي تعيق مجسري الديوانية والاسكان في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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