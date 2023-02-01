سومو تتحدث عن تبعات قرار أوبك بخفض الانتاج على العرق

2023/02/01 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الاربعاء، ان اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج في "اوبك بلس "قررت باجتماعها الذي عقد اليوم التوصية بالابقاء على مستويات الانتاج من دون تغيير .

وقال عبد الغني في بيان أن "اوبك بلس قررت الاجماع على القرار الذي اتخذ في شهر اكتوبر الماضي 2022 ، ونص على خفض إنتاجها المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى نهاية 2023 دعماً للسوق النفطية في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية ، حيث بلغت نسبة خفض انتاج العراق 220 الف برميل ".

من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري ان "العراق قد استثمر نسبة الخفض في تعزيز الاستهلاك الداخلي، ونجح في التقليل من تاثيره على ايراداته المالية"، مؤكداً ان "التقارير اشارت الى التزام العراق بمستويات خفض الانتاج ".

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان "الاجتماع قد اطلع على أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية ومراجعة التقارير الفنية ، ودراسة المخاطر الجيوسياسية المحيطة في السوق ورفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري الموسع المقرر له حزيران (يونيو) المقبل."

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