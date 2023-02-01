مخزونات النفط تخالف توقعات الأسواق.. والأسعار ما زالت باللون الأحمر

2023/02/01 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صدرت الآن بيانات المخزون الأمريكية والتي جاءت دون التوقعات، لتسجل 4.140 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع في حدود 0.376 مليون برميل، بينما سجلت المخزونات في الأسبوع قبل الماضي زيادة فعلية بـ 0.533 مليون برميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن تراجع هامشي لمخزونات البنزين عن التوقعات لتسجل ارتفاعا بنحو 2.576 مليون برميل، مقابل توقعات بتسجيل ارتفاع في حدود 1.442 مليون برميل، ومقابل زيادة فعلية في الأسبوع قبل الماضي بواقع 1.763 مليون برميل.

النفط الآن

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% ليسجل حوالي 78.6 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت بنسبة 0.5% ليسجل مستويات الـ 85 دولار للبرميل.

قرار أوبك

قررت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك + بعد انتهاء اجتماعها الشهري يوم الأربعاء الإبقاء على مستوى إنتاج النفط الحالي في الدول الأعضاء دون تغيير، كما قررت اللجنة عقد اجتماع أوبك + المقبل في شهر أبريل.

بيانات معهد البترول

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير.

وجاء ارتفاع مخزونات النفط وفقًا للبيانات الأولية لمعهد البترول سهم البنزين الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي مقابل توقعات بانخفاضها في حدود مليون برميل ومقابل القراءة السابقة والتي شهدت زيادة بواقع 3.378 مليون برميل.

وقال المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين زادت 2.7 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 1.5 مليون برميل.

توجهات السوق

قالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تنغ: "تواجه أسواق النفط ضغوطًا هبوطية، إذ تسود صفقات الابتعاد عن المخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الدولار الأميركي".

وأضافت تينا تنغأن توقعات الطلب لا تزال غير مؤكدة، إذ يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات، على الرغم من إعادة فتح الصين.

ويتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من قبل مصرف إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي غدًا الخميس.

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